Utilizarea în siguranță a cardului de plată - subiectul unui atelier de lucru 100 de polițiști din intreaga țara au participat la un atelier de lucru cu tematica „Utilizarea in siguranța a cardului de plata, aplicarea tuturor masurilor necesare pentru minimizarea fraudelor si descurajarea tentativelor de frauda cu cardurile de plata”. Scopul atelierului este de a crește nivelul de ințelegere și conștientizare in rindul populației a regulilor generale de utilizare a c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurata sub sloganul „Ai grija de ochii tai! Nu-ți neglija sanatatea vederii !”, campania privind siguranța pacientului are ca tema in 2022 Siguranta pacientului ȋn domeniul sanatatii vederii. Scopul campaniei este: Informarea și conștientizarea populației asupra problemelor de sanatate…

- Campania ,,Misiune Zero Copii neasigurați” pentru prevenirea victimizarii copiilor, pasageri in autovehicule, continua in județul Brașov prin desfașurarea de acțiuni specifice, organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov in parteneriat cu OMV Petrom. Utilizarea dispozitivelor de siguranța…

- La inițiativa doamnei Irina Munteanu, prefectul județului Cluj, alaturi de mai mulți parteneri și voluntari, s-au pus bazele unei colaborari interinstituționale la nivel județean pentru implementarea proiectului „Sanatate și siguranța in Clujul rural”. Scopul proiectului este identificarea și prevenirea…

- Polițiștii atrag de nenumarate ori atenția șoferilor cu privire la importanța purtarii centurii de siguranța. Doar ca nu numai șoferul este obligat sa o poarte, ci și pasagerii aflați in mașina. E bine de stiut ca in timpul unui impact, la viteza de 50 km/h, asupra unui adult de 80 de kg actioneaza…

- Una dintre cele mai des folosite incidente de securitate cibernetica de tip frauda este tentativa de frauda pe platformele de vanzari online. Polițiștii va recomanda: – „Cea mai buna oferta de pe piața” nu este intotdeauna chiar cea mai buna oferta de pe piața; – Evitati operatorii economici care nu…

- Ottawa a declarat in weekend ca a eliberat o autorizatie pentru a permite returnarea turbinei pentru statia de compresoare Portovaia a Nord Stream 1. ”Gazprom nu are un singur document care sa permita Siemens sa aduca inapoi un motor cu turbina pentru gaze din Canada… pentru (statia)Portovaia. In aceste…