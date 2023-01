Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de deszapezire, in Pitești „Pregatite din timp pentru precipitațiile anunțate, sub forma de lapovița și ninsoare, din aceasta noapte, 14 utilaje ale societații Salpitflor Green S.A. au intervenit, insoțite de patru echipaje ale Poliției Locale, pe arterele principale și pe cele adiacente ale…

- Acțiune de deszapezire in Pitești Pregatite din timp pentru precipitațiile anunțate, sub forma de lapovița și ninsoare, din aceasta noapte, 14 utilaje ale societații Salpitflor Green S.A. au intervenit, insoțite de patru echipaje ale Poliției Locale, pe arterele principale și pe cele adiacente ale municipiului…

- Peste 290 de tone de material antiderapant au fost folosite in intervențiile pe drumurile județene din Cluj. Caderile de zapada inregistrate in ultimele 24 de ore și temperaturile sub zero grade Celsius au afectat, cu preponderența, zona de munte a județului, astfel ca acțiunile de deszapezire și de…

- In cursul noptii in zona continentala a judetului Constanta au fost inregistrate temperaturi intre 3 si 1 grad si precipitatii predominant sub forma de ninsoare.Potrivit RAJDP Constanta, echipajele au actionat pe toate drumurile judetene cu 38 utilaje si au fost imprastiate aproximativ 170 tone material…

- Vremea rea face ravagii in țara. In localitatea Calimanești, județul Valcea, ploile au provocat inundații masive. Pe drumul național 7, in apropierea zonei cunoscuta drept „Parcul cu Cai”, nivelul apei a depașit o jumatate de metru, iar circulația rutiera a fost blocata. Și la munte a nins viscolit…

- Scaderea drastica a temperaturilor din ultima perioada are un impact greu asupra celor pentru care strada a devenit „acasa”. Polițiștii locali din Pitești ii monitorizeaza indeaproape și, pentru cei care nu doresc sa mearga la centrele dedicate persoanelor fara adapost, gasesc alte modalitați de ajutorare.…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 14.12.2022-15.12.2022, Regia Autonoma Județeana de Drumuri Argeș a acționat cu autobasculante cu lama și material antiderapant pe urmatoarele drumuri județene: -DJ 703E Pitești – Babana- Cocu Citește și: Marius Budai: „Pensionarii care au pensii intre…

- Inainte de venirea sezonului rece, conducerea Primariei Sectorului 5 a verificat utilajele din dotarea operatorului de salubritate, SC. Salubrizare Sector 5 SA., ce vor fi folosite pentru deszapezire in iarna 2022-2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…