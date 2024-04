Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile anunta, joi, ca ninge pe Transalpina, iar drumarii intervin pentru deszapezire. Șoferii sunt sfatuiți sa nu pornesca la drum daca nu au masinile echipate corespunzator, relateaza News.ro. Meteorologii prognozeaza lapovița și ninsoare la munte, pana vineri, 26 aprilie.”Ninge pe Transalpina.…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, la munte ninge, iar toata țara se afla sub alerte meteo. Furtunile vor cuprinde treptat in toate regiunile, iar zona montana inalta este cod galben de ninsori. In județele Gorj și Hunedoara s-a depus un strat consistent de zapada. Drumarii au scos utilajele inca de…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, la munte ninge, iar toata țara se afla sub alerte meteo. Furtunile vor cuprinde treptat in toate regiunile, iar zona montana inalta este cod galben de ninsori. In județele Gorj și Hunedoara s-a depus un strat consistent de zapada. Drumarii au scos utilajele inca de…

- Ninge abundent la munte. Drumarii intervin cu utilijele de deszapezire in mai multe zone din tara. Pe DN67C care duce spre stațiunea Ranca, angajații de la Directia Regionala Drumuri Poduri Craiova acționeaza cu mai multe utilaje de deszapezire si material antiderapant. Citește și: A murit fostul finanțator…

- „Zapada mieilor” le-a dat de lucru drumarilor la mijlocul lunii aprilie. In zona de munte a județului Cluj a nins destul de mult iar carosabilul a fost acoperit cu un strat consistent de zapada și polei. Consiliul Județean Cluj informeaza ca s-au facut acțiuni de deszapezire și combatere a poleiului…

- Ninge abundent in centrul țarii. DRDP Brașov intervine cu 54 de utilaje de deszapezire in toate zonele afectate. Pana acum, au fost raspandite peste 200 de tone de materiale antiderapante. DRDP Brașov anunța ca acționeaza cu 54 de utilaje de deszapezire in toate zonele afectate, conform Mediafax.A…

- Suntem sub incidența unui cod galben de vant și viscol la munte, instalațiile pe cablu au fost oprite, iar salvamontiștii fac apel la turiști sa nu se aventureze pe traseu. Meteorologul ANM Alina Șerban spune cum va fi vremea in urmatoarele zile. „Este vreme rea intr-adevar, in zonele montane, acolo…

- Un nou val de ninsori a lovit Romania, incepand de vineri seara. Pe Valea Oltului ninge abundent, dar și in alte zone din țara avem parte de ninsoare viscolita.„Utilajele de deszapezire ale SDN Valcea acționeaza pe DN 7A! Pe sectorul de drum cuprins intre Voineasa și Obarșia Lotrului, pe DN 7A, se…