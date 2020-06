UTIL! În Alba Iulia, pe perioada verii, vor funcționa 3 grădinițe In Alba Iulia, pe perioada verii, vor funcționa 3 gradinițe: Gradinița cu Program Normal nr. 10 in perioada 29.06 – 21.08.2020, Gradinița cu Program Prelungit nr. 16 in perioada 29.06 – 24.07.2020 și Gradinița cu Program Prelungit nr. 9 in perioada 27.07 – 21.08.2020. In perioada 27.07 – 21.08.2020 Gradinița cu Program Normal nr. 10 va fi deservita de personalul Gradiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunata. In perioada verii la Gradinița Dumbrava Minunata se executa lucrari de reparații. „Problema cu copilul care, vara, are mai mult timp decat tine, e una ce da bataie de cap multor familii.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile Ordinului 3936 / 12.06.2020, privind stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, Ordin comun al Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului…

- Municipalitatea a decis deschiderea a doua creșe, pentru copiii a caror parinți NU au alte soluții pe timp de vara. Locurile sunt limitate, așa ca parinții trebuie sa acționeze rapid. CARE e procedura: Pndemia de coronavirus a inchis unitațile de invațamant, creșele, afterschool-urile. Totuși, cu valul…

- Primaria Municipiului Iași și Direcția Creșe finalizeaza pregatirile pentru redeschiderea in cele mai bune condiții a creșelor din oraș incepand cu data de luni, 22 iunie. Activitatea creșelor va fi organizata in condiții stricte de igiena și protecție sanitara și in conformitate cu Ordinul comun al…

- Primaria Municipiului Iași și Direcția Creșe finalizeaza pregatirile pentru redeschiderea in cele mai bune condiții a creșelor din oraș incepand cu data de luni, 22 iunie. Activitatea creșelor va fi organizata in condiții stricte de igiena și protecție sanitara și in conformitate cu Ordinul comun al…

- In baza Ordinului comun al Ministerului Sanatații, Ministerului Educației și Cercetarii, Ministerului Muncii și Protecției Sociale publicat in Monitorul Oficial in 15 iunie, cresele, gradinitele,...

- In baza Ordinului comun al Ministerului Sanatații, Ministerului Educației și Cercetarii, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nr. 1.076/4.518/3.936/2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iunie 2020, cresele, gradinitele, afterschool-urile urmeaza sa fie redeschise. „Gradinițele și…

- Parinții susțin ca înțeleg eventualele riscuri legate de deschiderea gradinițelor în condițiile epidemiologice, însa, potrivit lor, copiii sunt supuși riscului dublu atât timp cât parinții muncesc și pot contacta virusul, iar ei sunt în grija altor persoane. …

- Un nou Ordin al Ministerului Educației și Cercetarii și Ministerului Sanatații a fost publicat in Monitorul Oficial și a intrat in vigoare, cu modificari ale regulilor inițial anunțate privind revenirea elevilor in școli și licee pentru pregatire și examene, dar și a studenților. Limita de 10 persoane…