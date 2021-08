UTA – „U“ Craiova / Valerică Găman: „Îmi place să joc împotriva adversarilor cu suporteri“ Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Valerica Gaman, a prefatat confruntarea cu UTA, de la Arad, programata sambata, de la ora 21.30. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o partida dificila, dar ca alb-albastrii trebuie sa se impuna si sa urce in clasament. „Ne asteapta un meci greu la Arad. Ei au facut un meci bun contra celor de la FCSB si, probabil, o sa ne astepte o atmosfera ostila, dar in acelasi timp placuta. Mie imi place sa joc impotriva adversarilor cu suporteri, pentru ca asta ma motiveaza. Ne-a dat incredere acea victorie cu Voluntari, dar trebuie sa continuam pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

