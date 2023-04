Studenții UVVG Arad, în vizită la colegii de la filiale

Comunicat. În această săptămână, în perioada 24-28 aprilie, studenți și cadre U.V.V.G., de la mai multe specializări, din Arad, au pornit într-un turneu la colegii... The post Studenții UVVG Arad, în vizită la colegii de la filiale appeared first on Special Arad · ultimele știri din… [citeste mai departe]