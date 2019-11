UTA – Concordia Chiajna 0 – 0

Stiri pe aceeasi tema

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Accidentul a fost anunțat la 112, in jurul orei 12:17. O persoana a ramas incarcerata, iar o alta persoana are cateva rani ușoare. Doua autospeciale cu opt pompieri s-au deplasat la fața locului. Polițiștii bihoreni continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor…

- A.M. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please…

- Ca o gazda buna iti astepti prietenii cu ceva ce o sa le placa. Da, despre aperitive este vorba. Pregateste cele mai bune aperitive doar cu produse marca AGIL si nimeni nu te poate lua prin surprindere. Dar tu poti surprinde si, cu foarte putin efort, poti prepara aperitive delicioase cu…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Apoi, la ora 16, s-a format o coada imensa, cei mai norocoși reușind sa achiziționeze puținele bilete ramase. De notat ca abonații mai au timp pana maine sa-și procure bilete, iar in cazul in care nu toți vor revendica tichetul, sambata dimineața se vor pune in vanzare biletele de pe locurile…

- Foto: A.M. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Foto: A.M. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…