Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, un amendament la legea alegerilor parlamentare in sensul in care alegatorii din strainatate vor avea la dispoziție doua zile de vot, anume 5 și 6 decembrie. Modificarea a fost ceruta cu insistența de PNL și USR.Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis,…

- USR pregatește un proiect legislativ pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile și procedurile aplicate la alegerile prezidențiale din 2019. Inițiativa ii aparține senatorului USR Radu Mihail și va fi depusa…

- Propunerea legislativa prevede completarea articolului 37 din Constitutie - Dreptul de a fi ales - cu un nou text, potrivit caruia cetatenii condamnati la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…

- S-au intregistrat 295 de voturi ”pentru”, o abținere și niciun vot impotriva, conform G4media. Liderul USR Dan Barna a declarat ca asistam la un moment istoric. "Suntem in fata unui moment autentic istoric. (…) Fiecare pas a fost o lupta. Iata ca am ajuns in acest moment in care mai…

- Camera Deputaților a adoptat, marti, cu 295 de voturi "pentru" si o abtinere inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției, astfel incat persoanele condamnate definitiv sa nu mai poata ocupa funcții alese ori numite in statul roman.Votul din prima Camera a Parlamentului vine la mai bine de doi…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze, marti, initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice", la propunerea PSD. Liderul USR, Dan Barna, a spus ca este "un moment autentic istoric", pentru ca "fiecare pas a fost o lupta".Liderul deputatilor…

- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali în funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de români.Înainte cu doua zile de terminarea sesiunii extraordinare, inițiativa cetațeneasca „Fara…

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut luni in plenul Camerei Deputaților ca referendumul ”Fara Penali in functii publice” sa aiba loc odata cu alegerile locale din septembrie. Barna a acuzat ca ar exista o intenție a PSD de a face astfel incat referendumul sa aiba loc in luna august, in speranța ca acesta…