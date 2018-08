”Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul este o rusine pentru Romania. Prin scrisoarea trimisa astazi liderilor europeni, premierul Dancila dovedeste inca o data ca este o marioneta condusa de Liviu Dragnea. Continutul scrisorii este revoltator si periculos”, afirma USR.

In opinia USR, este inadmisibil ca Viorica Dancila sa se refugieze in retorica minciunii in fata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, cu atat mai mult cu cat liderii europeni cunosc foarte bine motivul pentru care se aflau oamenii in…