Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Nationale ale USR PLUS au decis, luni, in sedinta comuna de alianta, sa solicite organizatiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie. Decizia va fi luata in Comitetul politic al USR si in Consiliul National al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in Bucuresti,…

- Birourile Nationale ale USR PLUS au decis, luni, in sedinta comuna de alianta, sa solicite organizatiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie. Decizia va fi luata in Comitetul politic al USR si in Consiliul National al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in Bucuresti.

- Alianta USR PLUS va fi intarita, obiectivul fiind o fuziune intre cele doua partide, a declarat, vineri, copresedintele Dacian Ciolos, care a anuntat activarea a doua noi structuri de coordonare - Comitetul executiv si Comisia de integritate."Am discutat astazi o prima evaluare a campaniei…

- Dacian Cioloș a declarat ca Emil Boc, primarul liberal din Cluj, a avut rezultate foarte bune cu privire la dezvoltarea orașului, însa este nevoie de trecerea la o etapa superioara. Liderul PLUS a precizat ca vor urma discuții cu PNL pentru o posibila colaborare la nivel local, potrivit Mediafax.…

- "Avem insa și o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noștri politici, ci de la noi inșine și din felul in care ne raportam la proiectul nostru politic. Vom destrama tot ce am construit pana acum daca nu ințelegem ca singura opțiune de viitor sunt unitatea și construirea increderii…

- Consiliul National al PLUS a anuntat ca a lansat public o scrisoare publica adresata membrilor PLUS si USR, in aceasta fiind punctat faptul ca formatiunea condusa de Dacian Ciolos ar vrea de la partidul condus de Dan Barna stabilirea unui guvern din umbra, program politic comun, dar si finalizarea procesului…

- Consiliul Național PLUS a decis, duminica, sa adreseze o scrisoare deschisa membrilor USR în care transmite ca vrea continuarea Alianței pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor, precum și transformarea acesteia, la un moment dat, într-o fuziune a celor doua partide.PLUS…

- Consiliul Național PLUS a adoptat și transmis, duminica, o scrisoare deschisa pentru membrii PLUS și USR. Partidul lui Dacian Cioloș vrea fuziunea cu partidul lui Dan Barna, potrivit unui comunicat PLUS. "PLUS și USR nu ar fi aparut și nici societatea nu ne-ar fi dat susținerea și votul de incredere…