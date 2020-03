USR si-a desemnat candidatii pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti Uniunea Salvati Romania (USR) si-a desemnat, marti, candidatii pentru viitorul mandat in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).



Potrivit unui comunicat de presa al formatiunii, candidatii au fost alesi "in urma unui proces electoral intern transparent si democratic".



Toti membrii filialei Bucuresti au putut vota timp de 3 zile, in intervalul 29 februarie - 2 martie.



Astfel, prin vot direct, au fost alesi 67 de candidati.



Iata primii 15 candidati, in ordinea voturilor primite:



- Ana Ciceala



- Ariel Chis



- Manuela… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

