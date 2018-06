Stiri pe aceeasi tema

- „Imi cer iertare pentru ca s-a lungit atat de mult elaborarea Codului Penal. Maniera pe care noi am avut-o, eu am avut-o de a avea o abordare procedural corecta, in Parlament, s-a dovedit ca este una greșita, pentru ca in Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea prin procedura normal, dezbateri,…

- Liviu Dragnea declara razboi Statului Paralel. Președintele PSD a anunțat, dupa ședința PSD, ca ”Statul Paralel va fi zdrobit” și ca nu ii este teama de nimeni. Liviu Dragnea i-a nominalizat pe președintele Klaus Iohannis, șefa DNA, dar și șefii serviciilor, Lucian Pahonțu și Eduard Hellvig. Ca atare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati 9 oameni ca sa se justifice si condamnarea sa.”Vom fi mult mai fermi și mult mai radicali…

- Liviu Dragnea a anuntat, vineri, ca ramane in fruntea PSD si a coalitiei de guvernare si ca va merge ”pana la capat”, ca social-democratii au gresit ca au avut o atitudine procedural corecta in Parlament, iar de acum vor fi ”mult mai fermi si mai radicali” cu ceea ce vor sa faca. Liviu Dragnea le-a…

- Simona Halep s-ar putea marita! A fost ceruta de soție chiar pe Arena Naționala! Totul s-a intamplat la prezentarea trofeului de la Roland Garros. Un barbat a purtat o foaie A 3 pe care a scris: ”Simona, vrei sa fii soția mea?”. Nu se știe daca Halep i-a vazut mesajul.Liderul mondial s-a declarat…

- Liderul WTA, Simona Halep, castigatoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucuresti, ea fiind primita la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda.Simona Halep a coborat din avion avand in brate o replica in miniatura a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen. Citește…

- Liderul WTA, Simona Halep, a aterizat, luni, pe aeroportul "Henri Coanda", aducand trofeul castigat la turneul de tenis de la Roland Garros, primul turneu de Mare Slem pe care l-a castigat romanca in cariera sa.Simona Halep a ajuns pe Aeroportul International Henri Coanda, urmand sa fie primita,…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…