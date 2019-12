USR pornește LUPTA cu serviciile: cere TĂIEREA fondurilor pentru 'academiile de politruci şi sinecurişti' USR anunta ca a depus 60 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2020, cerand inclusiv ”taierea fondurilor pentru academiile de politruci si sinecuristi” si propune suplimentarea fondurilor pentru investitii in infrastructura si pentru educatie, conform News.ro. Citește și: Anunț de ULTIMA ORA de la meteorologi: Vremea se schimba radical ”USR a trimis Guvernului PNL peste 60 de amendamente la legea bugetului pentru 2020, care vizeaza taierea fondurilor pentru academiile de stiinta, suplimentarea investitiilor in educatie si infrastructura, dar si cresterea transparentei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

