Faptul ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu s-ar mai bucura de sprijinul Alianței USR – PLUS este tratat drept „știre falsa” chiar de reprezentanții celor doua grupari. Aceștia afirma ca politicianul se bucura in continuare de „toata susținerea” și nu se pune problema inlocuirii sale. Vineri seara Antena 3 sustinea, citand surse din USR, ca se preconizeaza o criza la varful Sanatații. „Vlad Voiculescu a pierdut sprijinul partidului, iar cea mai buna varianta ar fi ca ministrul sa-si dea demisia, tocmai pentru a nu declansa o criza in coalitia de guvernare”, anunța site-ul de știri. Mai…