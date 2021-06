Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS consider ca Gyula Fabia, propunerea coaliției pentru funcția de Avocatul Poporului, indeplinește criteriile pentru a ocupa aceasta funcție, dupa audierile de miercuri. Potrivit USR PLUS, prioritatea...

- In cursul zilei de miercuri, Renate Weber a fost revocata de Parlament din funcția de Avocat al Poporului. Astfel, cele 247 de voturi „pentru” au fost decisive, in defavoarea celor 32 de voturi „impotriva”. Motivul cererii de revocare a fost acela porivit caruia Renate Weber a actionat in afara competentelor…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Parlament ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului era „un deznodamant asteptat”. Orban a mai spus ca motivul principal al demiterii a fost ca a pus „in pericol” viata si sanatatea…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a fost revocata, miercuri, din funcția pe care o deține intr-un timp record, in urma ședinței susținute de Camerele reunite ale Parlamentului. PSD vrea sa conteste decizia la CCR. Ședința Comisiei Juridice reunite cu Camera Deputaților și Senatul a fost una extrem de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, iși pierde funcția. Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor au acordat, miercuri, raport de admitere, cu majoritate de voturi, solicitarii PNL, USR PLUS si UDMR pentru revocarea din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Asta inseamna ca Parlamentul…

- Renate Weber este greu de demis din funcția de Avocat al Poporului! Kelemen Hunor, vicepremier și președinte al UDMR, a anunțat ca, pana in toamna, Weber nu va fi schimbata. ”Vom vedea ce se va decide cu Avocatul Poporului, abia in septembrie vom vedea. Suntem departe de a veni cu nume, cu…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a vorbit, marți seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, despre ceea ce s-a intamplat in Comisiile reunite din Parlament la citirea raportului de activitate și despre miza inlocuirii sale. Weber a spus ca nu iși poate explica, deoarece funcția…