Stiri pe aceeasi tema

- Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 21 iulie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011.Legea vizeaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis marți, 20 iulie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 75/2005…

- Potrivit agendei președintelui publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa, maine, de la ora 13:00, la ședința saptamanala a Executivului, de la Palatul Victoria. Ca și principal subiect al discuțiilor este trecuta asumarea Proiectului „Romania Educata”.Cand participa…

- Președintele Romaniei a susținut in cursul serii de miercuri o declarație cu privire la Educația din țara noastra, in contextul proiectului „Romania Educata”. Astfel, Klaus Iohannis a dezvaluit ca in ultimele zile, toți membrii Parlamentului și-au exprimat dorința de implicare in acest proiect care…

- „Am avut, in ultimele trei zile, la Palatul Cotroceni, ultima serie de consultari pentru finalizarea Proiectului „Romania Educata” și trecerea la faza de implementare.Vorbim despre un proiect care se bazeaza pe cea mai ampla consultare naționala in domeniul educației din perioada postdecembrista, nu…

- Presedintele Comisiei pentru invatamant de la Camera Deputatilor, Natalia Intotero, a declarat miercuri ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis 24 de masuri propuse de PSD in domeniul educatiei, adresate studentilor, profesorilor si elevilor. "Marti, 6 iulie 2021, am participat la…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2021, prin care se acorda acorda posibilitatea de suspendare a activitatilor cu prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor si continuarea activitatilor…