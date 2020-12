USR-PLUS cere explicații Guvernului pentru situația voturilor prin corespondență care s-au pierdut 14.000 de plicuri in care se afla voturile romanilor din diaspora nu au ajuns la birourile electorale. USR-PLUS cere clarificari Guvernului pentru aceasta situație. Este vorba despre voturile a mai mult de 14.000 de romani care au ales sa-și exercite dreptul electoral prin corespondența. Voturile lor nu au ajuns la birourile electorale. „Primim mii de sesizari din partea romanilor din diaspora care reclama ca votul lor prin corespondenta nu a ajuns la AEP. Ei si-au inteles indatorirea civica de a vota si au facut-o in conditii de siguranta folosind votul prin corespondenta. Acum li se spune ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

