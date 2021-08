Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbata, o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, "în masura implementarii reformelor asumate" si…

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, „in masura implementarii reformelor asumate” si sustinerea”ferma” a reprezentantilor…

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sambata, o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, "in masura implementarii reformelor asumate" si sustinerea"ferma"…

- Ședința coaliției de guvernare are loc in fiecare zi de luni și participa liderii coaliției de guvernare, respectiv șefii partidelor aflate la guvernare, premierul și președinții celor doua Camere ale Parlamentului. Pana acum ședințele colaiției se țineau la Parlament: o saptamana la Camera…

- "Nu s-a facut la nivelul coaliției vreo analiza sau evaluare. Este decizia premierului pe un minister care aparține pnl, e un subiect intern pnl din punctul nostru de vedere. E genul de decizie care aparține premierului. Ministerul de Finanțe il cunoaște foarte bine, a mai fost ministru acolo. Nici…

- "Nu s-a facut la nivelul coaliției vreo analiza sau evaluare. Este decizia premierului pe un minister care aparține pnl, e un subiect intern pnl din punctul nostru de vedere. E genul de decizie care aparține premierului. Ministerul de Finanțe il cunoaște foarte bine, a mai fost ministru acolo. Nici…

- Dupa șase luni de guvernare, actuala coaliție nu a reușit sa rezolve mai multe probleme pe care le pusese pe lista urgențelor în programul de guvernare, între care pensiile speciale sau desființarea Secției speciale. Vicepremierul Dan Barna spune ca implementarea programului de guvernare…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca este dezamagit de faptul ca exista „o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie”. Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, spune ca implementarea programului de guvernare convenit de partidele care formeaza coalitia este mai lent decat si-o doresc…