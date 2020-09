Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS anunta ca a depus plangere impotriva Gabrielei Firea, a Primariei Generale a Capitalei si impotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti (BEM). Conform unui comunicat USR PLUS, alianta o acuza pe Gabriela Firea de "incalcarea regulilor…

- USR-PLUS a depus o plangere impotriva primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, și a PSD-ului, pentru incalcarea regulilor privind campania electorala. Firea este acuzata de „efectuarea unei campanii mascate și indirecte”.

- Alianța USR PLUS a depus plangere impotriva Gabrielei Firea, Primariei Generale a Capitalei și impotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscripției Electorale a Municipiului București (BEM). Alianța o acuza pe Gabriela Firea de incalcarea regulilor de desfașurare a campaniei electorale prin utilizarea…

- Potrivit primarului General, liberalii lanseaza o serie de acuzații inventate la adresa ei in cursa pentru Primaria Capitalei. “PNL ma acuza de lucruri inventate, asadar ori nu cunoaste legea, ceea ce e putin probabil, ori foloseste cele mai josnice metode in incercarea de a ma discredita. PNL Bucuresti…

- Alianța USR PLUS va avea candidați în Voluntari, anunța Vlad Voiculescu pe Facebook, adaugând ca ”Justiția a anulat toate abuzurile lor”.Candidaturile USR-PLUS pentru Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea,…

- Alianta USR-PLUS a transmis sesizari la DNA si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, acuzand existenta unor ”fabrici de semnaturi false” pentru alegerile locale, in beneficiul PSD. Reprezentantii aliantei sustin ca datele unor oameni cu conditii precare ar fi utilizate de functionari…

- Ioan Sirbu, sustinut de Alianta PRO Bucuresti 2020, si-a depus, luni, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti. Candidatul Aliantei PRO Bucuresti 2020 a venit la sediul BEM insotit de presedintele Pro Romania, Victor Ponta, primarul Sectorului…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…