- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sambata, o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, "in masura implementarii reformelor asumate" si sustinerea"ferma"…

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, a transmis marti ca este necesara o evaluare a inregului Guvern, inclusiv a premierului, dupa transarea alegerilor interne din PNL si formatiunea pe care o conduce. Ciolos a mai adaugat ca analiza va trebui sa se concentreze pe obiectivele asumate prin programul…

- Ședința coaliției de guvernare are loc in fiecare zi de luni și participa liderii coaliției de guvernare, respectiv șefii partidelor aflate la guvernare, premierul și președinții celor doua Camere ale Parlamentului. Pana acum ședințele colaiției se țineau la Parlament: o saptamana la Camera…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a spus, luni, intr-o conferința de presa, despre avizul Comisie de la Veneția, care a salutat demersul guvernului pentru desființarea SIIJ. "Aceasta comunicare cu comisa de la Veneția este foarte importanta. In momentul in care am facut toate demersurile,…

- Dupa șase luni de guvernare, actuala coaliție nu a reușit sa rezolve mai multe probleme pe care le pusese pe lista urgențelor în programul de guvernare, între care pensiile speciale sau desființarea Secției speciale. Vicepremierul Dan Barna spune ca implementarea programului de guvernare…