- USR pleaca cu caravana ”Fara penali in funcții publice”, autocarele urmand sa plece miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti. In 12 județe nu s-a strans numarul minim de semnaturi, iar campania „Fara Penali in functii publice” a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi, din…

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- 31 de judete vor intra incepand de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana sambata, la ora 21.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Judetele vizate de avertizare sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila,…

- Peste treizeci de localitati din saptesprezece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de ore, iar aproximativ 5.100 de pompieri militari au intervenit in sprijinul oamenilor, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), conform news.ro.Ploile torentiale…

- Ploile torentiale si vantul puternic inregistrate marti si pe parcursul noptii de martti spre miercuri au afectat 34 de localitati din 17 judete - Alba, Agres, Bacau, Buzau, Cluj, Covasna, Constanta Iasi, Mures, Hunedoara, Neamt, Prahova, Salaj, Suceava, Sibiu, Tulcea si Vaslui, fiind inundate 13…

- Inundatiile au facut prapad in Capitala. In decurs de o jumatate de ora, in unele cartiere s-au acumulat 15-20 l/mp, iar mai multi copaci au cazut pe masini din cauza furtunilor. Meteorologii au emis noi atentionari nowcasting Cod galben de furtuna si vijelii, valabile in Bucuresti si ain…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- Bilanțul inundațiilor din ultimele zile este de-a dreptul covarșitor. Un barbat a murit in Valcea luat de viitura, o data cu podul pe care se afla, zeci de case au fost inundate in Arad, Vama Veche a fost lovita de grindina, sute de hectare de culturi in Olt au fost acoperite de grindina. 11 localitați…