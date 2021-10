Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament. Propunerile au fost deja facute, iar numele celor care apar pe lista noului Cabinet nu sunt neașteptate. Biroul Național al USR a aprobat duminica…

- Deputatul liberal Cosmin Sandru este urmarit penal de DNA pentru ca ar fi promis functii pentru apropiatii unui parlamentar, daca nu se prezinta la votul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu. In dosar este vizat si directorul general al Societatii de Transport Public Timisoara. DNA a anuntat,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Marcel Ciolacu a convocat o ședința a consucerii PSD luni dimineața, inainte de consultarile de la Cotroceni. El a declarat ca daca PSD ar avea o majoritate parlamentara, ar putea reveni la guvernare. “Daca avem o majoritate, revenim la guvernare”, a spus Marcel Ciolacu, inainte de a intra la ședința…

- O noua premiera a fost inregistrata, marți, in Parlament. Pentru prima data in istorie, voturile exprimate de parlamentari au fost numarate in fața camerelor televiziunilor, care au transmis in direct numaratoarea. Asta dupa ce Guvernul Cițu este primul Executiv demis prin moțiune de cenzura cu un…

- Fostul președinte Traian Basescu, vechi colaborator al Securitații care opera sub preudonimul ”Petrov”, a primit o lovitura dura, marti, 7 septembrie, cand legea care prevede ca foștii președinți ai Romaniei care au colaborat cu Securitatea iși pierd privilegiile, a trecut de Parlamentul Romaniei.…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat, vineri, la Parlament, ca exista deja o majoritate parlamentara confortabila pentru demiterea Guvernului Cițu. “Nu exista nicio varianta in care Florin Cițu sa nu fie dat jos prin semnaturile și voturile parlamentarilor AUR”, a dat asigurari George Simion. …

- Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), purtator de cuvant al formațiunii politice, a fost prins de SPP la intrarea in sediul Parlamentului cu o punguța in care avea cannabis. Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, vineri, in cladirea…