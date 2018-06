Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii USR Catalin Drula si Ionut Mosteanu au anuntat, luni, initierea unei motiuni simple pentru demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova. "In ultima sedinta a Comisiei de...

- Uniunea Salvați Romania anunța ca va depune o moțiune simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Șova. Catalin Durla, deputat al USR, a precizat ca Șova este un ministru “anti-autostrazi” și a reluat afirmația in care Șova a declarat ca daca se vor face autostrazi multinaționalele vor pleca…

- Parlamentarii Uniunii pentru Salvarea Romaniei cer demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova, despre care afirma ca este ”un veritabil ministru anti-autostrazi”, dupa ce acesta a declarat, joi, ca multinationalele vor pleca cand vor fi autostrazi in Romania.

- Un deputat a declarat joi, in Comisia de Transporturi, ca Romania are nevoie urgenta de autostrazi. Replica ministrului Transporturilor e halucinanta. Lucian Șova a susținut ca daca am avea autostrazi, ar fi salarii mai mari iar multinaționalele ar pleca din Romania. “Este o rețea de autostrazi minunata…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat, luni, ca liberalii vor depune miercuri la Senat o motiune simpla prin care vor cere demisia ministrului Economiei, Dorel Andrusca, din cauza situatiei dezastruoase a companiilor de stat.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o reprezinta si PNL, la care se vor adauga probabil si alte partide, vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei. "Vom depune o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei…

- Liderii Partidului National Liberal au anuntat, luni, dupa sedinta Biroul Executiv al Partidului National Liberal, ca vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri seara ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, acuzand faptul ca Romania risca sa piarda doua miliarde de euro bani europeni "din cauza incapacitatii actualului Guvern de a respecta minimele…