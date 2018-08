Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, vor incepe luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului…

- Persoanele ranite in urma interventiei de vineri seara a jandarmilor sunt chemate astazi la sediul Parchetului Militar, pentru a le oferi date anchetatorilor. 33 de persoane au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in ultimele doua zile.

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti.

- Procurorii militari au primit, pana duminica, la ora 16.00, 19 plangeri penale impotriva jandarmilor, depuse de catre protestatarii prezenți la mitingul de vineri, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Pana duminica dupa-amiaza, procurorii militari au inregistrat 19 plangeri depuse impotriva…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a dat ordin ca jandarmii sa intervina în forța vineri seara la ora 23.00. Speranța Cliseru a lucrat în Primaria Voluntari, unde primar este sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.