- Cristian Popescu Piedone a aparut azi in fața instanței, la Tribunalul București, unde au inceput audierile in dosarul „Colectiv”. Procurorii au cerut pedepse maxime pentru fostul primar al Sectorului 4 și pentru fostele angajate ale Primariei respective. „In educatia pe care am primit-o, am invațat…

- Taxa Oxigen. Proiectul primarului general Gabriela Firea de taxare a mașinilor care polueaza și de interzicere a accesului în centrului Capitalei pentru mașinile sub Euro 2 va fi discutat și votat în ședința Consiliului General al Municipiului București.

- Curtea de Apel Bucuresti a reluat marti, dezbaterea apelului procuorilor DNA în dosarul fostului ministru Vasile Blaga, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis achitarea acestuia pentru fapta de trafic de influenta cercetata la DNA Ploiesti.

- In martie 2014, ANI a anuntat ca Petre Roman se afla in stare de incompatibilitate incepand cu data de 20 decembrie 2012, intrucat detinea, simultan, functia de deputat si calitatea de persoana fizica autorizata. Fostul premier al Romaniei putea contesta acest raport ANI in 6 luni, dar a facut acest…

- ”Mandatul de aducere pe care il pun in executare este eliberat de Tribunalul București, Secția I Penala. Polițiștii și jandarmii acționeaza in baza art 266 CPP.” este precizarea primita de DCNews. Iata ce prevede legea: Art. 266 Executarea mandatului de aducere (1) Mandatul…

- Tribunalul București a audiat marți, intr-o ședința care a durat șase ore, primii patru martori din dosarul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila, potriviti ZIARE.com. Judecatorul Bogdan Alexandru Dari a reiterat ca termenele…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei ar putea fi conferit guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, transmite Agerpres.In referatul de aprobare,…

- Procesul in care fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influența a inceput, la ora transmiterii știrii, la Tribunalul București, fostul lider PSD Liviu Dragnea urmand sa fie audiat in calitate de martor. Ședința este nepublica.Citește și: Moțiunea…