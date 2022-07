Accident în Reghin! Doi adulţi şi doi copii au fost răniţi (FOTO)

Accident pe strada Caraiman din Reghin The post Accident în Reghin! Doi adulţi şi doi copii au fost răniţi (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident în Reghin! Doi adulţi şi doi copii au fost răniţi (FOTO) Credit autor: L A. Source [citeste mai departe]