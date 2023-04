USR anunţă iniţierea unui proiect de lege pentru responsabilizarea ANAF şi a inspectorilor fiscali ”Statisticile arata ca foarte putine dintre contestatiile formulate de contribuabili sunt admise de ANAF: doar 2,3% in 2019, respectiv 3,8% in 2020. Insa, tot in 2019, 39% din procesele intentate de contribuabili impotriva ANAF au fost castigate de acestia. Rezulta, astfel, o discrepanta evidenta intre cele doua seturi de date, ceea ce arata o disfunctionalitate atat la nivelul autocontrolului ANAF, cat si cu privire la modul in care agentii fiscali inteleg sa isi faca datoria. Cifrele sunt asemanatoare daca ne uitam la alti ani, dupa cum reiese din raspunsurile furnizate de ANAF in baza solicitarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul propune modificarea Codului de procedura fiscala, astfel incat contribuabilii sa primeasca dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele pe care ANAF le are de restituit sau rambursat. Totodata, in cazul in care instanta de judecata da dreptate contribuabilului si anuleaza actele fiscale…

- Deputatul USR Victor Ilie a initiat, alaturi de mai multi colegi de partid, un proiect de lege care prevede ca si statul sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere contribuabililor pentru intarzierea achitarii sumelor datorate, relateaza Agerpres. Proiectul propune modificarea Codului de procedura…

- Sa plateasca și statul dobanzi și penalitați de intarziere catre contribuabili. Proiect de schimbare a legii fiscale, depus de USR Și statul ar trebui sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere contribuabililor, daca intarzie achitarea sumelor datorate catre aceștia, potrivit unui proiect de…

- Deputatul USR Victor Ilie a initiat un proiect de lege care prevede ca si statul sa plateasca dobanzi si penalitati contribuabililor. Alaturi de mai mulți colegi de partid, acesta crede ca statul trebuie sa plateasca pentru intarzierea achitarii sumelor datorate. Proiectul propune modificarea Codului…

- Se schimba o importanta regula de circulație. Mai mulți deputați PSD au semnat un proiect prin care șoferilor ar urma sa li se permita, in anumite condiții, sa faca depașiri pe linia continua. Proiect de modificare a Codului Rutier Un proiect de lege, promovat de deputatul PSD Mihai Weber prevede modificarea…

- Opozitia a facut scandal, marti, in Comisia juridica din Camera Deputatilor, dupa ce majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat un amendament la Codul de procedura penala prin care inregistrarile sa nu mai poata fi folosite ca mijloc de proba in cazurile de infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate coruptiei.…

- Proiectul pensiilor speciale intra in linie dreapta. Recent, conducerea Ministerului Muncii a trimis o serie de adrese de solicitare catre ministerele care gestioneaza pensiile speciale, prin care acestea trebuie sa vina cu amendamente la proiectul de lege, tocmai ca initiativa sa fie cat mai bine conturata.…

- Zilele de 6 ianuarie – Sarbatoarea Botezului Domnului si 7 ianuarie -Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul au fpst declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, a stabilit Parlamentul Romaniei. Camera Deputatilor a votat, miercuri, proiectul de lege initiat de presedintele partidului,…