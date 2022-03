Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Iancu este nominalizarea PSD pentru functia de membru al ANRE, dupa demisia lui Alexandru Stanescu, fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, iar USR, partid condus interimar de Catalin Drula, susține ca Iancu este un „personaj controversat, despre care fostul deputat PSD Georgian Pop afirma…

- Liderul PNL Florin Citu spune ca Romania trebuie sa adopte cu celeritate Legea offshore pentru a stabili un cadru privind exploatarea gazelor din Marea Neagra. "Legea Offshore e necesara pentru investițiile pentru exploatarea gazelor. Ne va ajuta in viitor pentru ca alaturi de proiectele pe…

- Apelarea disperata la Ordonante de Urgenta ale Guvernului, pentru a calma furia populara starnita de facturile la energie, spune aproape totul despre panica in care au intrat detinatorii Puterii reale din Romania. Nu nenorocirea tarii prin aberante masuri socio-economice impuse in numele plandemiei,…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Ambasada SUA la Bucuresti a confirmat ca un autovehicul care ii apartine a fost avariat in timpul protestului care a avut loc marti la Palatul Parlamentului. Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat ca nicio masina apartinand corpului diplomatic nu a fost vandalizata, scrie News.ro . Ambasada SUA…

- USR va ataca la Curtea Constitutionala- CCR numirea lui Alexandru Stanescu in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE. Deputatul USR Cristina Pruna a declarat marti, in plenul comun al Parlamentului, ca prin votarea lui Stanescu…

- USR va ataca la Curtea Constituționala hotararea de numire a lui Alexandru Stanescu in comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), deoarece aceasta este o persoana care nu are nicio legatura cu domeniul energiei și nici nu indeplinește condițiile prevazute…

- Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD Paul Stanescu , a fost ales, marti, de plenul comun al Parlamentului, in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, dupa ce a fost propus de grupul parlamentar al PSD, informeaza…