- USR a depus, miercuri, o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in privinta proiectului care prevede desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, sustinand ca propunerea legislativa facuta de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, nu implica desfiintarea SIIJ, ci o…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a avizat favorabil, cu 18 voturi „pentru”, 7 „impotriva” și nici o abținere, Raportul privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Proiectul de lege va fi trimis acum la votul final al deputaților. Proiectul de lege, initiat…

- Prima zi de dezbateri pe proiectul Guvernului privind desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) a fost una tensionata și fara o decizie finala. Coaliția PSD-PNL-UDMR a respins propunerea USR ca discuțiile și votul in Parlament sa fie amanate pana cand se pronunța…

- „Desfiintarea SIIJ este un obiectiv principal in programul de guvernare. Este, de asemenea, un obiectiv in planul MCV. Desfiintarea SIIJ ar putea avea un impact la procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen. Romania este pregatita tehnic pentru aderarea la Spatiul Schengen inca in 2020. Mentinerea…

- Dupa ce Curtea de Justiție a UE a decis ca Bruxelles-ul are dreptul de a bloca fondurile țarilor care incalca statul de drept, lovind astfel Ungaria și Polonia, europarlamentarul USR, Dacian Ciolos, a transmis ca și cei care in Romania „se joaca azi cu uite Secția Speciala, nu e Secția Speciala ar trebui…

- Guvernul s-a reunit, luni, la ora 17,00, intr-o sedinta in format online.”Incepem cu proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Este un obiectiv din programul de guvernare, cat si un obiectiv in cadrul MCV. As vrea sa multumesc tuturor celor care au fost implicati in elaborarea proiectului, Ministerului…

- Declaratia ministrului Catalin Predoiu cu privire la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie SIIJ .Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat vineri ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie SIIJ va fi desfiintata pana la sfarsitul lunii martie, insa aceasta unitate de…