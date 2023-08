Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, sustine ca premierul Marcel Ciolacu nu ar vrea ca populatia sa afle cati bani cheltuie presedintele Klaus Iohannis pe deplasarile externe. El a afirmat, vineri, ca proiectul de lege propus de USR pentru a asigura transparenta privind cheltuirea banilor publici…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul va veni pana la finalul lunii august cu un OUG pentru modificarea sistemului de control și autorizare privind sistemul de protecție sociala, pentru introducerea unui registru.

- Klaus Iohannis a cheltuit, in primele cinci luni ale acestui an, mare parte din bugetul de peste 5 milioane de euro alocat pe tot anul 2023 pentru deplasari externe. In primele cinci luni din acest an, Administrația Prezidențiala a folosit aproape intreaga suma stabilita in bugetul pentru 2023, cheltuind…

- Un roman din Vaslui a reușit in anul 2019 sa devina ”caz unic” in Groenlanda, cea mai mare insula a lumii, cu o suprafața de zece ori mai mare decat Romania.Insula este acoperita de gheața, cu excepția unei suprafețe cat un județ romanesc, unde traiește toata populația țarii, aproximativ 50.000 de…

- ”Fiecare putere in statul roman are atributiile sale, legislativul legifreaza, Inalta Curte de Casatie si Justitie, printre multe alte prerogative, are si acest drept, si anume acela de a face sesizare pe anumite legi la Curtea Constitutionala a Romaniei. De altfel, in ultima vreme, Curtea Constitutionala…

- Președintele Romaniei - Klaus Iohannis a semnat joi, 15 iunie 2023, decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu in funcția de consilier prezidential.Aurescu a fost ministru de Externe in Guvernul condus de Nicolae Ciuca. El nu a mai facut parte din noul Executiv, la rocada.El va fi inlocuit cu…

- Membrii AUR și Forța Dreptei au anunțat depunerea in Parlament a unei moțiuni impotriva ministrului Educației, Ligia Deca, acuzand ca Guvernul a funcționat mai degraba pentru „a sparge greva” și ca „sunt propuse constant non-soluții” pentru profesori.