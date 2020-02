USR a început referendumul intern pentru poziţionarea de centru-dreapta Uniunea Salvati Romania a inceput sambata referendumul intern pentru pozitionarea centru-dreapta, anunta vicepresedintele USR, deputatul Claudiu Nasui. "Asta inseamna democratia reala. Fiecare membru USR a primit pe mail un link unde poate vota daca USR sa isi asume o pozitie doctrinara de centru-dreapta modern. De ce e important sa votam? Scopul USR nu poate fi sa ii schimbam pe unii cu altii la putere. Scopul USR trebuie sa fie reforma reala a sistemului. Prea mult timp succesiunea partidelor la guvernare a insemnat doar o rotatie a cadrelor, in care nu s-a schimbat nimic. Pentru a rupe aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a aparut, in USR. Liderul partidului, Dan Barna a anutat, intr-o postare pe Facebook, pozitionarea doctrinara a formatiunii, pe centru dreapta, ceea ce a provocat reactii dure din randul aripei conservatoare. Barna: "De ce centru dreapta modern?"Barna a scris, in postare, ca atunci cand…

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern.Decizia conducerii USR starneste valuri de nemultumire in partid, in special in randul celor cu o pozitionare de stanga.…

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern. In document, este prezentat planul de acțiune, structurat in cinci pași și 10 pachete de politici pentru guvernarea USR.„Președintele…

- ​Dan Barna a declarat, marți, ca a anunțat membrii USR cu privire la declanșarea unui referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta, deoarece acest demers ar fi urmatorul pas pentru pregatirea pentru guvernare. Votul începe în februarie 2020.„Este pasul urmator…

- Dan Barna a anuntat ca declanseaza un referendum intern pentru ca membrii USR sa se pronunte daca vor o pozitionare a USR ca partid de centru-dreapta. De asemenea, Barna a lansat mai multe atacuri la adresa contestatarilor sai din partid.

- Huawei, unul dintre ce mai mari contributori la bugetul Romaniei, "varsand" sute de milioane de euro, bate la usile (intre)deschise ale Guvernului tarii. Scopul? Sa isi continue neimpiedicat operatiunile in tara, extinderea si, implicit,...

- In statul iberic a fost deschisa o ancheta care vizeaza unitatea secreta implicata in otravirea fostului spion Serghei Skripal si a unui comerciant de arme din Bulgaria. Scopul ar fi fost destabilizarea Spaniei, iar in operatiune ar fi fost implicat chiar unul dintre agentii care l-au otravit pe Skripal.…