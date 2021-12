Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden va avea, joi, consultari in sistem de videoconferința, cu președintele Klaus Iohannis și cu liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9. Temele discuțiilor sunt convorbirea pe care Biden a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și temerile…

- Patronii de restaurante solicita de urgența Guvernului și prefectului Capitalei sa permita prelungirea funcționarii localurilor din București in luna decembrie, considerata „cea mai buna luna” pentru sectorul HoReCa, „o gura de aer pentru industria cea mai incercata și afectata financiar”. Astfel, reprezentanții…

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Trei pacienți cu COVID-19, in stare critica, vor fi transferați, joi, in Polonia, la Lodz. Potrivit Ministerului Sanatații, este vorba despre pacienți care au fost internați in unitați de primiri urgențe din București, aflați in stare stabila, transportabili, intubați și care necesita asistența medicala…

- A avut ocazia sa il intalneasca pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. A fost sfatuit și consiliat in afacerea online pe care abia o incepuse, deși avea doar 17 ani, iar Zuckerberg a fost impresionat de ideile și avantul tanarului roman. Se numește Sebastian Dobrincu, iar in Romania, nu a fost la…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- Restaurantele și hotelurile din București ar putea fi inchise ca urmare a creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Aceasta masura este discutata, marți seara, la Prefectura Capitalei. O intalnire de ultima ora are loc intre membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Capitalei…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…