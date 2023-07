Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul autoritaților de la Chișinau in anul 2023 este de a organiza alegeri locale libere și corecte, dar și deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, declara speakerul Parlamentului, Igor Grosu. Declarația a fost facuta astazi, la Parlament, unde are loc conferința…

- Nu trebuie sa ne amagim, orice candidat de orientare proeuropeana, neconectat la clanurile locale, n-ar fi avut șanse in Gagauzia. Astfel explica deputatul PAS, Dan Perciun, absența unui candidat al guvernarii la alegerile pentru funcția de bașcan al Gagauziei. De cealalta parte, opoziția extraparlamentara…

- Sinan Ogan, candidatul care s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale din 14 mai, a anunțat ca il va susține pe actualul președinte Recep Tayyip Erdogan in al doilea tur de scrutin, programat pe 28 mai, scrie CNN.

- Rezultatul strans dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de circa 20 de ani, și opozantul sau social-democrat, Kemal Kilicdaroglu, care conduce o coaliție formata din 6 partide, determina organizarea unui al doilea tur de scrutin,

- Alegerile pentru funcția de bașcan al Gagauziei, ciștigate de candidatul Partidului Șor Eugenia Guțul, ar putea fi anulate, iar alegerile locale generale din toamna, ar putea fi aminate. O spune liderul Partidului Nostru, fostul primar al municipiului Balți, Renato Usatii. Declarațiile au fost facute…

- Structurile naționale de ancheta ale Republicii Moldova au demonstrat ca, in Gagauzia, campania electorala nici pe departe nu a fost una transparenta și au existat probe concludente ca au fost comise mai multe abuzuri.Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul…

- Trupele ucrainene anunța ca au eliberat aproape 5 kilometri patrați in estul Bahmutului. Ar fi prima victorie semnificativa in regiune, din ultimele saptamani. Se dau lupte grele in continuare, dar pierderile rușilor sunt tot mai mari.

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei va avea propriul candidat la alegerile locale din municipiul Balți și va inainta consilieri locale de pe listele partidului. Decizia a fost luata dupa Conferința Organizației Teritoriale PDCM, desfașurata in orașul din nordul țarii, transmite publika.md.…