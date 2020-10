Astfel, in ultima sedinta a Consiliului de Administratie a USAMV s-a luat decizia ca, pe langa bursele alocate din resursele bugetare, sa mai fie oferite in 70 din venituri proprii. Suplimentar, 21 de bursieri ai statului romani vor primi burse pentru performante academice, in cuantum de 500 de lei fiecare, fiind vorba de tineri din Republica Moldova, Ucraina, Turkmenistan si Grecia. "Bursele de performanta academica, stiintifica, de merit, sociale si de ca (...)