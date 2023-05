Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza la bordul unui avion al companiei Asiana Airlines: Un pasager a deschis usa de urgența in zborului.Au fost momente terifiante la bordul unui avion al companiei Asiana Airlines dupa ce un pasager a deschis usa in timp ce aeronava se pregatea sa aterizeze, vineri, in Daegu, Coreea…

- Autoritatile sud-coreene l-au retinut vineri pe barbatul care a deschis usa unui avion al Asiana Airlines cu putine minute inainte ca acesta sa aterizeze in orasul Daegu, provocand panica in randul pasagerilor, au declarat oficiali citati de Reuters.

- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer și șase pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța in orașul sud-coreean Daegu, dupa ce o ușa a aeronavei s-a…