- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 1 mondial, a declarat ca in cariera sa de jucator nu a fost niciodata preocupat de a castiga totul, ci de a fi competitiv in fiecare saptamana si daca obtinea si un trofeu, cu atat mai bine, relateaza EFE. ''In momentul acesta al carierei mele, a castiga…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal. Partida s-a intins pe parcursul a doua zile, fiind intrerupta vineri…

- Novak Djokovici (31 de ani, 21 ATP) și Rafael Nadal (32 de ani, 1 ATP) se infrunta azi, nu inainte de ora 17:00, pentru un loc in finala de la Wimbledon, aceasta fiind a paisprezecea intalnire dintre ei in turneele de Mare Șlem și a 52-a per total. Jucatorii care s-au duelat de cele mai multe ori in…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, numarul 5 mondial, finalist anul trecut, a fost eliminat joi in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, de argentinianul Guido Pella, in cinci seturi, 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-5, in timp ce, intr-o alta partida, Rafael Nadal (1 mondial) a trecut…

- A inceput partida in care Germania e obligata sa castige pentru a ramane la Campionatul Mondial, siuatie in care nemtii nu s-au gandit ca pot ajunge inainte de startul turneului. Situatia din grupa: Mexic 6p, Suedia 3p, Germania 0p, Coreea de Sud 0p.

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA si recent castigatoare a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, a declarat, miercuri, ca in cei 20 de ani de cand a inceput sa practice tenisul a trecut prin foarte multe momente grele, insa niciodata nu a renuntat la acest sport. "Pe parcursul…

- Rafael Nadal, liderul clasamentului ATP, a trecut prin momente extrem de dificile in meciul din sferturi cu argentinianul Diego Schwartzman, dar a fost salvat de ploaia care a stapanit a doua parte a zilei de la Paris. Spaniolul este condus cu 4-6, dar conduce cu 5-3 in setul secund. Partida se va relua…