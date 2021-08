Stiri pe aceeasi tema

- Inceput bun pentru Marius Copil la US Open. Romanul l-a invins pe bulgarul Dimitar Kuzmanov, cu 7-6 (2), 6-4, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal. Copil (30 ani, 228 ATP) s-a impus dupa aproape doua ore de joc (1 h 56 min). Copil are acum 3-0 in meciurile directe cu Kuzmanov…

- Gabriela Ruse a ajuns în turul doi al calificarilor pe tabloul principal al US Open (ultimul turneu de Grand Slam al anului), dupa ce a învins-o pe Veronica Cepede (Paraguay).Ruse (108 WTA, favorita 7 în calificari) a avut nevoie de doua ore și jumatate pentru a trece de Cepede…

- Mihaela Buzarnescu a învins-o, marti, pe poloneza Katarzyna Kawa, în primul tur al calificarilor pe tabloul principal al US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Buzarnescu (154 WTA) a avut nevoie de o ora și 35 de minute pentru a trece de Kawa (164 WTA), scor 6-3, 7-5.În…

- Nu mai putin de opt jucatori romani de tenis (sapte la feminin si unul la masculin) vor evolua in calificarile pentru tablourile principale de simplu ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele de la Flushing Meadows. Gabriela Ruse este cap de serie…

- Perechea romano-olandeza Andreea Mitu/Rosalie van der Hoek s-a calificat, marti seara, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Palermo (WTA), dotat cu premii totale de 189.708 euro. Cele doua sportive au trecut cu scorul de 4-6, 6-4, 10-7 de Lara Arruabarrena…

- ​Sorana Cîrstea și Ana Bogdan au avut parte de salturi importante în clasamentul WTA dupa ce au bifat un parcurs foarte bun la Roland Garros. Ajutata de jocul rezultatelor, Simona Halep își pastreaza locul 3 mondial și dupa încheierea Grand Slam-ului parizian. Urcarile…