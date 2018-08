Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la Openul Statelor Unite, invingand-o cu 6-3, 6-2 pe australianca Samantha Stosur, intr-o partida disputata marti la Flushing Meadows. Wozniacki s-a impus dupa o ora si 23 minute de joc, iar in turul…

- Simona Halep atinge „cota” impresionanta de 42 de saptamani petrecute in postura numarului 1 mondial și se menține pe aceasta poziție cel puțin pana dupa „US Open” 2018. TOP 10 WTA (la zi) 1. Simona Halep 8.061p 2. Caroline Wozniacki 5.975p 3. Sloane Stephens 5.482p 4. Angelique Kerber 5.305p 5. Petra…

- Urmatoarea romanca in clasamentul WTA este Mihaela Buzarnescu. Ea se mentine pe locul 20, cu 2.068 de puncte, in ciuda faptul ca nu a putut juca dupa accidentarea suferita la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina. Sorana Cirstea se mentine si ea pe locul 52 WTA, cu 1.065…

- Simona Halep ar putea ajunge pe locul 5 in topul caștigurilor all-time din tenis. Atinge ”pragul” de 29 de milioane de dolari, daca caștiga la Wimbledon. Simona Halep a devenit principala favorita la Wimbledon, iar caștigarea trofeului ii poate ridica premiile totale din tenis la 29 de milioane de dolari.…

- Ziua a patra de la Wimbledon a adus o noua surpriza de proporții pe tabloul de simplu feminin, Garbine Mugurza (deținatoarea trofeului) fiind eliminata din competiție de belgianca Alison Van Uytvanck (47 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-1. Cap de serie numarul 3, Muguruza parasește ediția din acest an Wimbledon-ului…

- Fotbalista Simona Halep. Campioana de la Roland Garros promoveaza Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 . Halep, care si-a dovedit deja talentul de a jongla cu mingea, face din nou spectacol, dar de aceasta data le are langa ea pe unele dintre adversarele din circuit. Simona Halep jongleaza cu mingea…

- Campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, nr.10 mondial, s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut duminica in doua seturi, 6-2, 6-0, de estonianca Anett Kontaveit (Nr.24), in 52 de minute,…

- LIVE TEXT: Simona Halep – Taylor Townsend, in turul 2 la Roland Garros 2018. Meciul se disputa joi, astfel ca Simo nu va avea zi de pauza. SIMONA HALEP (1) – TAYLOR TOWNSEND 1-0 / LIVE (ora 16.30) Game 1 – Break Simona Halep. Pare un joc facil pentru Simona. ACTUALIZARE 16.34. A inceput jocul, cu Townsend,…