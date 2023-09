US Open 2023: Daniil Medvedev vs Novak Djokovic - Nole, omul-record

Stiri pe aceeasi tema

- Coco Gauff - Aryna Sabalenka, meci contand pentru finala turneului feminin de Grand Slam de la New York, este programat, sambata, 9 septembrie, de la ora 23:00, pe Arthur Ashe Stadium, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, meci contand pentru sferturile de finala ale turneului masculin de Grand Slam de la New York, este programat, miercuri, 6 septembrie, nu inainte de ora 19:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- US Open 2023 | Novak Djokovic s-a calificat in semifinale! Sarbul continua drumul catre titlul de Grand Slam cu numarul 24 al carierei, dupa victoria in trei seturi cu Taylor Fritz, numarul 9 ATP. Djokovic s-a impus pe Arthur Ashe Stadium cu 6-1, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 38 de minute de joc. Pentru […]…

- Sorana Cirstea - Karolina Muchova, meci contand pentru sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la New York, este programat, marti, 5 septembrie, nu inainte de ora 19:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, meci contand pentru finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 17:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.