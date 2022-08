US Open 2022. Simona Halep, eliminată în primul tur de Daria Snigur Simona Halep (locul 7 WTA si favorita 7) a fost eliminata, luni, in primul tur al turneului de Grand Slam US Open. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de jucatoarea ucraineana Daria Snigur (locul 124 WTA). Jucatoarea din Ucraina s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4. Aceasta a castigat primul set, cu 6-2. Halep nu i-a dat nicio șansa in al doilea set, scor 6-0. In decisiv, Snigur s-a impus cu 6-4 .In turul urmator, ucraineanca o va intalni pe castigatoarea meciului dintre poloneza Magdalena Frech, locul 103 WTA, si sportiva canadiana Rebecca Marino, numarul 106 mondial. Jucatoarele eliminate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

