- Europarlamentarul Gheorghe Falca afirma ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat la toate semnarile programelor nationale de redresare si rezilienta si de aceea vine si in Romania. Vicepresedintele PNL sustine ca banii din PNRR nu sunt in pericol din cauza crizei politice…

- “In 23 septembrie, Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 29,2 miliarde euro. In 24 septembrie, va fi doamna Ursula von der Leyen in Romania. Incepe un capitol frumos pentru Romania, pe langa bugetul european 2021-2027, care aduce in Romania 50 de miliarde de euro,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat la toate semnarile programelor naționale de redresare și reziliența și de aceea vine și in Romania, declara eurodeputatul Gheorghe Falca, care susține ca banii din PNRR nu sunt in pericol din cauza crizei politice de la București.…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS și liderul grupului parlamentar Renew Europe, a avut luni seara o intalnire cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta i-ar fi transmis ca Planul National de Redresare si Rezilienta pentru Romania va fi aprobat in curand, a precizat Dacian Cioloș. „M-am…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține ca Uniunea Europeana va aloca un fond de 72 de miliarde de euro pentru ecologizarea parcului auto, bani care vor ajunge și in Romania. ”Intr-adevar, UE este pregatita sa ajute Romania sa iși ecologizeze parcul auto. In primul rand,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține Planul Național de Reziliența și Redresare al Romaniei este in curs de analiza, dar țara noastra mai are de lucrat pentru ca trebuie sa aloce cel puțin 37% pentru acțiunea de combatere a schimbarilor climatice. ”Am primit planul…

- Președintele Comisiei Europene anunța ca au fost aprobate pana acum 18 Programe Naționale de Redresare și Reziliența. Mai sunt inca 9 state din UE care au PNRR aprobat, printre care și Romania. „Urmatoarea generație UE ne va permite sa construim o Europa mai verde, mai digitala și mai puternica.…

- Fostul premier Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, a anunțat astazi, intr-un mesaj pe Twitter ca Executivul de la Bruxelles suspenda aprobarea planului de redresare al Ungariei, trimis de guvernul lui Viktor Orban, dar informația furnizata de acesta este falsa. Grupul Renew Europe din Parlamentul…