Ursula von der Leyen: Uniunea Europeană pregăteşte un nou ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de cinci miliarde de euro Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub forma de imprumuturi, va trebui in continuare aprobat de cele 27 de tari membre ale UE, care au planificat sa-l discute vineri, la o reuniune a ministrilor de Finante la Praga. Cele douazeci si sapte de state membre au aprobat pe 12 iulie un prim ajutor de un miliard de euro, in cadrul acestei asistente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

