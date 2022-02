Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. “Astazi pot spune ca, chiar si in cazul unei intreruperi complete a alimentarii cu gaz din Rusia, suntem in siguranta iarna aceasta”, a spus sefa executivului european. Ea a lansat acuzatii grave la adresa companiei ruse Gazprom, sustinand ca aceasta “incearca in mod intentionat sa stocheze si sa livreze cat mai putin, in timp ce preturile si cererea cresc…