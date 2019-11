Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a modificat denumirea controversata a portofoliului comisarului insarcinat cu migratia din ''protejarea modului de viata european'' in ''promovarea modului de viata european'', a anuntat miercuri purtatorul…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis premierului britanic Boris Johnson o scrisoare in care ii solicita sa prezinte un candidat la postul de comisar european, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a viitorului executiv comunitar, transmite AFP. ''Presedinta…

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca Marea Britanie va trebui sa nominalizeze un comisar european in cazul in care va fi in continuare țara membra a Uniunii Europene și dupa data de 31 octombrie, informeaza

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, Guvernul Dancila nu poate face o nominalizare pentru comisarul european, deoarece a fost demis, precizand ca acest lucru i-l va spune și președintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreste in continuare mai multe propuneri de comisari din partea celor trei state care nu au inca un comisar desemnat pentru viitoarea Comisie...

- Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al PPE, sustine ca presdintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (PPE), va astepta rezultatul motiunii de cenzura a Opozitiei inainte sa raspunda daca accepta sau nu propunerile trimise de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european - Dan Nica si…

- Nica se retrasese in favoarea Rovanei Plumb Viorica Dancila a discutat telefonic cu Ursula von der Leyen pentru a o informa de propunerea social-democraților de comisar european, Dan Nica. Potrivit unor surse social-democrate, șefa desemnata a Comisiei Europene i-ar fi solicitat și o varianta de rezerva.…

- Claudia Țapardel, propunerea PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi. Fostul europarlamentar PSD Claudia Țapardel va fi propunerea partidului pentru postul de comisar european pentru Transporturi, potrivit unor surse din interiorul PSD. Claudia Țapardel a avut, luni, discuții cu președintele…