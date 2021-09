Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri, in fata Parlamentului European, discursul sau anual privind Starea Uniunii Europene. Sefa Executivului UE prezinta rezultatele activitatii Comisiei din ultimul an, in special in ceea ce priveste combaterea crizei sanitare si economice…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri, in fata Parlamentului European, discursul sau anual privind Starea Uniunii Europene. Sefa Executivului UE prezinta rezultatele activitatii Comisiei din ultimul an, in special in ceea ce priveste combaterea crizei sanitare si economice…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, de la ora 10:00, discursul sau privind Starea Uniunii Europene in fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații. Astazi, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei) are loc in Parlamentul European dezbaterea privind…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, de la ora 10:00, discursul sau privind Starea Uniunii Europene in fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații.

- Ar fi de dorit ca liderii europeni sa dea dovada de mai mult curaj si sa deschida cu adevarat dezbaterea despre mult-discutata autonomie strategica a Europei, chiar daca in randul statelor membre nu va aparea prea curand consensul. Astazi, doamna Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene,…

- Doua sute de milioane de europeni sunt complet vaccinati contra Covid-19, adica peste jumatate din populatia adulta, a anuntat joi Comisia Europeana care a fixat un obiectiv de 70% dintre adulti vaccinati in aceasta vara, noteaza Le Figaro, citata de Rador. „Pana astazi, sunt 200 de milioane de persoane…

- Potrivit Danei Spinant, purtator de cuvant a Comisiei Europene, numarul corespunde "unui procent de 54,7% dintre adulti" complet vaccinati, adica primind cele doua doze de vaccin necesare sau una singura in cazul serului de la Johnson & Johnson."Avem 68,4% dintre adulti in UE care au primit deja prima…