- UPDATE – Ursul care s-a prins intr-un gard de sarma, marti, in comuna Bicaz-Chei din judetul Neamt, a fost eliberat si a plecat in padure. Primarul comunei Bicaz-Chei, Gheorghe Oniga, a declarat pentru AGERPRES ca seful fondului de vanatoare din zona a taiat sarmele in care era prins animalul, iar acesta…

- Conform actului normativ, in cadrul fiecarei unitate administrativ teritoriala se va constitui o echipa de intervenție imediata care este condusa de primar sau de viceprimar. Ei sunt persoanele care, conform legii, in baza expertizei profesionale, decid asupra modului de intervenție imediata care poate…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, metodele de interventie imediata pentru specia de urs brun, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a mai precizat ca este in curs de elaborare o strategie de control al populatiei de ursi pe termen lung. ‘A fost aprobata o ordonanta de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, 21 iulie, ca Executivul a aprobat Ordonanța de Urgența referitoare la „metodele de intervenție imediata pentru specia de urs brun”.Prim-ministrul Romaniei a explicat ca strategia privind metodele de intervenție asupra urșilor va fi implementata, cu masuri, „in…

- Animalele pot fi împușcate sau eutanasiate în „în situațiile critice care pun în pericol viața sau integritatea corporala a cetațenilor”. Un urs poate fi ucis doar dupa ce o echipa de intervenție locala condusa de viceprimar și primar decide acest lucru. …

- La fata locului intervin pompierii. Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva momente la etajul trei al Spitalului de Copii "Sfanta Maria" din Iasi. La fata locului intervin pompierii. Managerul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi spune ca ar fi vorba despre un salon gol situat…

- Deputatul PSD Mariu Budai acuza Executivul ca, prin ordonanța de urgența, „taie trei tranșe de creștere a alocațiilor”: „Ordonanța de Urgența a Guvernului Cițu e și mai ticaloasa decat am crezut”.

