Ursu s-a întors la Politehnica SSU Politehnica a anunțat intoarcerea lui Octavian Ursu in alb-violet. Acesta a semnat un contract valabil pe un an cu echipa timișoreana. Ursu s-a nascut pe 15 noiembrie 1994, la Mediaș. Este un jucator de profil ofensiv si poate acoperi mai multe posturi ... The post Ursu s-a intors la Politehnica appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vine sa ajute atacul, acolo unde echipa scarțaie cu adevarat. Octavian Ursu a semnat pe un an de zile cu Politehnica! „Ma bucur, am ales cu sufletul sa ma intorc la Politehnica. Am avut si alte oportunitati, dar am decis ca vreau sa vin aici sa joc. Chiar daca pare putin ca sunt nebun sa ... The post…

- Antrenorul Dan Alexa a anunțat ieri ca parasește banca tehnica a lui ASU Politehnica. Motivul principal al acestei decizii il constituie faptul ca s-a implicat si s-a consumat foarte mult in sezonul recent, cand alb-violeții au reușit accederea ... The post Dan Alexa nu mai ramane la ASU Poli appeared…

- Din motive tehnice, zborul OB 3087 Blue Air, pe ruta București Timișoara, s-a intors la baza. Dupa ce s-a deplasat puțin pe pista, nu a mai apucat sa decoleze, din cauza unui zgomot care i-a ingrijorat pe membrii echipajului. The post Incident aviatic: O aeronava care venea spre Timișoara s-a intors…

- Alpinistii romani Horia Colibasanu, Marius Gane si slovacul Peter Hamor au decis sa intrerupa tentativa de a deschide o ruta noua, in premiera mondiala... The post Horia Colibasanu a intrerupt expeditia de pe muntele Dhaulagiri appeared first on Renasterea banateana .

- Rezultatele etapei a 9-a: Pobeda Star Bisnov - Timișul Șag 2-1, Phoenix Buziaș - Avantul Topolovațu Mare 3-0, CSC Peciu Nou - CS Comloșu Mare 1-0, Unirea Sannicolau Mare - CSU Universitatea de Vest din Timișoara 0-4. The post Liga a IV-a Timiș: Pobeda Star Bisnov a caștigat campionatul și va juca barajul…

- Un barbat a fost impuscat in cap, vineri, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea, județul Bihor. Potrivit primelor informatii, victima respira inca in momentul in care partenerii sai au sunat la 112, pentru a cere ajutor. Un elicopter SMURD a fost trimis ... The post Barbat impușcat in…

- Accident cumplit, aseara, in cartierul Calnic din Resita. O masina scapata de sub control a rupt un stalp electric si a lasat un cartier intreg in bezna. Desi o femeie sustine cu tarie ca ea a fost la volan, martorii spun ca, de fapt, masina era condusa de un barbat, care ... The post BMW scapat de…

- Mai intai, salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau trei persoane, pe DN 58, la intrarea in municipiul Caransebeș. La fața locului au fost deplasare trei echipaje ... The post Doua mașini s-au ciocnit și un autocamion…