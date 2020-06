Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost vazut, duminica seara, in apropiere de Baza de Tratament Baile Tușnad. Localnicii au fost avertizați printr-un mesaj RO-ALERT, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Harghita.„S-a semnalat prezența unui urs, in Baile Tușnad, zona Bazei de Tratament. S-a transmis…

- O ursoaica și trei pui au intrat intr-un magazin din stațiunea Baile Tușnad, in cautare de mancare. Urșii au fost indepartați, dar dupa o vreme au revenit la același magazin, potrivit Mediafax.Jandarmii din Harghita anunța ca au avut in 12 ore patru intervenții pentru indepartarea urșilor.…

- Turiștii și localinicii din Miercurea Ciuc au fost avertizați, vineri seara, prin mesaj Ro-Alert privind prezența unui urs in oraș, in Dealul Șumuleu, langa partia de schi. Potrivit ISU Harghita, a fost...

- Turiștii și localinicii din Miercurea Ciuc au fost avertizați, vineri seara, prin mesaj Ro-Alert privind prezența unui urs in oraș, in Dealul Șumuleu, langa partia de schi.Potrivit ISU Harghita, a fost semnalata prezența unui urs, in Miercurea Ciuc, Dealul Șumuleu, zona partiei de schi, scrie…

- Sezonul turistic a inceput mai tarziu ca de obicei, la Herculane, din cauza restrictiilor impuse de pandemie. Localnicii incearca sa atraga turistii prin tot mai multe facilitati si moduri de a petrece timpul liber.

- Localnicii din comuna Malnas au fost avertizati in cursul zilei de luni, printr-un mesaj RoAlert, cu privire la prezenta a trei ursi in zona, insa primarul Szotyori Angela-Gizella, sustine ca sunt mult mai multi, iar cel mai periculos ar fi unul in varsta de aproximativ 2 ani, care a ajuns sa se…

- Avertisment lansat in urma cu puțin timp, la Brașov, prin serviciul RO-Alert, pentru zona Racadau, din cauza unui urs coborat pe strada Jepilor, potrivit brasovstiri.ro.Patrupedul a ieșit din padure sa caute de mancare la containerele de gunoi din zona. Prezența animalului a fost observata…

- ISU Harghita a transmis, marti seara, mesaje RO-Alert in localitatile Polonita si Sub Cetate, dupa ce a fost semnalata prezenta mai multor ursi, anunța news.ro.ISU Harghita a anuntat, marti seara, ca a fost semnalata prezenta unui urs in comuna Feliceni, sat Polonita, fiind transmis mesaj…