Urșii sunt în pericol. UDMR a modificat legea, Parlamentul a aprobat-o: Aceste fiare sunt un pericol Parlamentul a aprobat Ordonanța de Urgența a Guvernului care prevedea intervenția in cazul urșilor agresivi. Astfel, potrivit unui amendament depus de UDMR și adoptat de deputați, urșii vor putea fi impușcați și in afara localitaților. „Ziua de azi e una foarte importanta. UDMR a fost singura formațiune care a atras atenția ca suprapolpularea urșilor va fi o problema. Sunt un om care știe și cunoaște ce inseamna un animal care se siuteaza la cel mai inalt nivel al lanțului trofic. Apare in zone locuite. In orașele mari din blocurile cu 10 etaje ursul pare dragalaș și asemanat cu ursul de pluș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Parlamentul a aprobat Ordonanța de Urgența a Guvernului care prevedea intervenția in cazul urșilor agresivi. Potrivit unui amendament depus de UDMR și adoptat de deputați, urșii vor putea fi impușcați și in afara localitaților, fața de varianta inițiala in care autoritațile putea interveni doar in cazul…

