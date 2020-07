Stiri pe aceeasi tema

- Venituri mai mari la bugetul local, dar nu din taxe și impozite locale Criza sanitara generata de noul coronavirus a afectat și bugetul local al municipiului Sacele. Mai exact, primarul municipiului Virgil Popa, a declarat ca in primele patru luni din acest an au scazut incasarile din taxe si impozite…

- "Suntem intr-o situtie in care economia romaneasca este colapsata. Toate masurile anuntate sunt masuri declarative. Nimic din ce ni se spune nu ajunge la concluzia ca Romania isi va putea reveni din punct de vedere economic. Pana una alta, timp de doua luni jumate afacerile au fost distruse.…

- Trafic blocat pe DN2 E85, la intrare in Ramnicu Sarat dinspre Buzau. Din primele date, un camion cu semiremorca s-a rasturnat. Revenim cu detalii. Imagine arhiva Articolul Trafic blocat pe DN2 E85. Camion rasturnat la intrarea in Ramnicu Sarat dinspre Buzau apare prima data in Opinia Buzau .

- Un plic plin cu 30.000 de euro a fost gasit joi seara intr-un supermarket din Timisoara.Potrivit unor surse din Politie banii au fost gasiti de agentul de securitate al magazinului dupa ce un client al magazinului a sesizat ca ii merge greu caruciorul si nu stia de ce.

- In cadrul acțiunilor organizate de Inspectoratul Teritorial de Munca București in scopul identificarii muncii nedeclarate, precum și a verificarii modului de respectare a prevederilor legale in domeniul securitații și sanatații in munca, in data de 5.05.2020, inspectorii de munca, sub coordonarea inspectorului…

- Foro: Mihai Radu Incident in Schela mare din Moreni. O mașina a luat foc in mers, fiind nevoie de intervenția Post-ul Trafic blocat in Schela Mare, dupa ce o mașina a luat foc in trafic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accelerarea digitalizarii și a adoptarii inteligenței artificiale, crearea de produse de asigurari care sa acopere situații de blocaj economic la nivel global și orientarea catre produsele de sanatate, sunt cateva tendințe care vor guverna, in viitor, industria globala a asigurarilor, considera reprezentanții…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a vorbit, joi seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, despre numeroasele variante de tratament pe care medicii le testeaza impotriva COVID-19, scrie DCnews. Mai precis, a povestit despre blocarea,de patru zile, in vama, a unui medicament folosit „in Estul…